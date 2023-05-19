دير سمعان الخراز.. تحفة معمارية فريدة تقبع فى حضن جبل المقطم (صور)

جدة - نرمين السيد - كنيسة القديس سمعان الخراز أو دير سمعان الخراز بالمقطم، تحفة معمارية فريدة من نوعها تقبع فى حضن جبل المقطم، تؤكد على أصالته الرسوم والأعمال الفنية المحفورة على جدرانه.





الدير عبارة عن قطعة فنية محفورة داخل جبل المقطم بالقاهرة، ويضم أربع كنائس وهى كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان الخراز، كنيسة الأنبا إبرام بن زرعة السريانى، كنيسة مار مرقس وقاعة القديس سمعان الخراز، التى تتسع لألفى شخص، وكنيسة الأنبا بولا أول السواح.

أما عن سبب تسميه الدير بهذا الاسم، فتعود إلى القديس سمعان الخراز، أحد قديسى المسيحية، وامتهن سمعان الخراز دباغة الجلود وإصلاح الأحذية، وعاش فى زمن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى.

وفى عام 1974م، اكتشفت بعثة من علماء الآثار المسيحية، المغارة التى دفن بها القديس سمعان، ووجدوا بالمقبرة هيكل عظمى، ورسم لصورة البطريرك، وبرفقته رجل أصلع يملأ جرتى بالمياه، إضافة إلى إناء يرجع تاريخ صناعته إلى ما يقرب من الألف عام.

أرجح الباحثون الهيكل العظمى، إلى القديس سمعان الخراز، كما أرجعوا الوعاء الذى تم اكتشافه إلى أنه الإناء الذى كان يستخدمه القديس سمعان الخراز لنقل المياه إلى منازل الفقراء.

ويعود بناء الدير إلى زمن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله، حيث طلب الخليفة الفاطمى من بطريرك الأقباط البابا إبرام بن زرعة السريانى، تحريك جبل المقطم لإثبات صحة إحدى الآيات فى الكتاب المقدس، وأمهله حينها 3 أيام، وذلك بعد إيعاز أحد الوزراء اليهود.

وخلال الـ3 أيام، شاركت الكنيسة كلها بالصوم والصلاة، مع صباح ثالث أيام المهلة، ظهرت السيدة مريم العذراء للبابا إبرام بن زرعة السريانى، وأخبرته أن يخرج ليرى رجل يدعى سمعان الخراز، وهو الشخص المختار لإتمام المهمة، ليتمكن الخراز من نقل جبل المقطم من شرق القاهرة حتى مكانه الحالى، بعد حدوث زلزلة رهيبة وتحرك الجبل ليظهر فى منطقة المقطم الحالى.

أما دير سمعان الخراز بالمقطم، فتم بناءه بشكل تدريجى، من خلال أبناء "حى الزبالين" بالمقطم، والذين حملوا على عاتقهم نقل أكثر 2.5 مليون حجر لبناء الدير.