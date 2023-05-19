جولات ميدانية لرئيس الرقابة الصحية على مستشفيات أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رأس وفد من الهيئة عدد من الجولات الميدانية بالمنشآت الصحية خلال زيارته لمحافظة أسوان، وذلك فى إطار الاستعدادات لتفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل.





شملت الجولات الميدانية زيارة مستشفى أسوان التخصصى (مستشفى الصداقة) التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث استقبل وفد الهيئة ورافقه خلال الجولة د. أشرف حماد، مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام والمدير الطبى، وقاموا بتفقد قسم الطوارئ وآليات التعامل مع المرضى، وعدد من الأقسام الأخرى للوقوف على مدى استعداد المستشفى لتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة.

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى نزول فريق دعم المنشآت الصحية خلال هذا الشهر لتقديم كل الدعم الفنى الممكن لتأهيل المستشفى للحصول على تسجيل واعتماد GAHAR.

كما قام وفد الهيئة بزيارة مستشفى أمراض الباطنة بجامعة أسوان، حيث استقبلهم ا. د. محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب بأسوان، والدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان، وبحث الجانبان سبل التعاون مستقبلا والخطوات اللازمة لتأهيل الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية وتدريبهم على تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR الصادرة عن الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد طه أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تسجل وتعتمد المنشآت الصحية بجميع أنواعها، ومن جميع القطاعات: الحكومية، والجامعية، والخاصة، والعسكرية، والتابعة لقطاع الأعمال العام، والكيانات الكبرى، مشيرا إلى أن الحصول على تسجيل واعتماد الهيئة هو البوابة الرئيسية لتعاقد مع منظومة التامين الصحى الشامل.

وشملت الجولة الميدانية كذلك زيارة مؤسسة مجدى يعقوب لأبحاث وأمراض القلب بأسوان، الحاصلة على تسجيل الهيئة العامة الاعتماد والرقابة الصحية، واستقبل وفد الهيئة الدكتور عماد جمال، نائب المدير الطبى بالمؤسسة، ود. احمد حداد، مدير الجودة، وعبد الحى محمود، مدير التمريض، حيث تم تفقد قسم الرعاية المركزة، وقسم الأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسى على القلب، والرعاية المركزة للأطفال، والقسم الداخلى.

وبحث الجانبان عدد من الأهداف المشتركة والتصور العام لفرص التعاون بين الهيئة والمؤسسة خاصة فى إطار عمل إدارة المؤسسة على الحصول على الاعتماد وتحويل المؤسسة إلى منشأة صحية خضراء صديقة للبيئة، وتم استعراض آليات التخلص من النفايات الخطرة داخل نطاق المنشأة باستخدام أحدث اجهزة الإعدام والفرم وكذلك برامج تقييم تجربة المرضى وبرامج وحدة التدريب والتعليم المستمر داخل المؤسسة.

ضم وفد الهيئة الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، د. رحاب على، مدير فرع الهيئة بأسوان.

يذكر أن معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضمن كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، من خلال إدارة ومتابعة أداء سلاسل الإمداد للمنشأة الصحية، والقيام بعمل ما تستدعيه حالة المريض الصحية من عمليات وفحوصات طبية دون زيادة أو نقصان.