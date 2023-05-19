حصاد وزارة التضامن خلال أسبوع.. القباج تلتقى بمشرفى حج الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - الجمعة 12 مايو:

- حملة "أنت أقوى من المخدرات" تتصدر المؤتمر السنوى لجامعة الزقازيق.. وعثمان يستعرض أهمية الحملة فى زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%.

- الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة "نشعر بمعاناتكم" بهدف تعبئة الموارد لتقديم خدمات توفير أكياس الدم وتقل الدم لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا فى حالات الطوارئ، ورقم التبرع 9770.

السبت 13 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الانتهاء من صرف التعويضات المقررة لأسر ضحايا تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق " الخارجة – أسيوط"، بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى وحد أقصى 20 ألف جنيه لكل مصاب.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تزور قرية الأطفال "SOS" بصحبة منظمة "SOS" الدولية، وتلتقى بالأطفال والشباب والأمهات البديلات والعاملين لبناء جسر من التواصل وطرح بدائل مختلفة للرعاية البديلة.

- نشاط مكثف لوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات وتدشين أول حاضنة للفائقين فى العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الفيوم وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوى الإعاقة البصرية.

- الهلال الأحمر المصرى ينظم ندوات توعية عن الإسعافات الأولية والنظافة الشخصية والسلامة المرورية لأبناء مصر من دور الرعاية الاجتماعية، وتنطلق من محافظة الغربية.

الأحد 14 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد اللقاء النوعى للعاملين بمجالات التعاونيات الإنتاجية وتؤكد أهمية قطاع الإنتاج التعاونى فى دعم الاقتصاد المحلى.

- التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لتنفيذ مشروع النهوض بالوعى الحقوقى بقرى حياة كريمة.

- فى توسع جديد لنشاطه بالمرحلة الثانية بقرى حياة كريمة، المشروع القومى للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" ينجح فى تدريب 2،460 شابا وفتاة من المقبلين على الزواج.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى ينظم ملتقى للتوظيف بمحافظة أسيوط بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، والملتقى يوفر 6.000 فرصة عمل.

- عقب نشوب حريق محدود بجمعية الباقيات الصالحات، القباج تتوجه للجمعية وتطمئن على حالة النزلاء والمسنين، وتوجه الشكر لقوات الدفاع المدنى والإسعاق ووزارة الكهرباء لدعمهم فى إطفاء الحريق وتأمين المسنين وتوريد مولدات كهربائية.

الاثنين 15 مايو:

- بحضور سفير كندا وممثلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وزيرة التضامن الاجتماعى تزور مشروعات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى ومطبخ المجتمع بالمنيا وتفتتح مركز للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

- وتزور قرية الشيخ مسعود وتتفقد أنشطة تحسين سبل العيش وإنتاج الألبان وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المنفذ تحت مظلة البرنامج الرئاسى حياة كريمة.

- برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، بالتعاون مع المنتدى الاستراتيجى للتنمية وجامعة عين شمس، ينظم ندوة عن تحديات الأمية والزيادة السكانية واللقاء يستعرض مساهمة برنامج لا أمية مع تكافل فى خفض نسب أمية أسر برنامج "تكافل" من 62% إلى 47%.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تقرر صرف 60 ألف جنيه لكل صاحب باكية تضرر فى حادث حريق المعرض التجارى الخاص بمنطقة الابراهيمية ببنى سويف، وتؤكد اتخاذ ما يلزم من آليات لدعم الشباب لتجاوز المحنة والتخفيف من آثار الحادث.

الثلاثاء 16 مايو

- منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة تمثل جمهورية مصر العربية، بمؤتمر الاستثمار فى تنمية الطفولة المبكرة الذى انعقد بدولة الأردن، وتستعرض كفالة حقوق الطفل وتعزيز عدم المساواة بين الجنسين فى مصر.

- فى إطار خدمات ما بعد العلاج، التحاق دفعة جديدة من المتعافين لتعلم القراءة والكتابة بفصول محو الأمية بمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان، والقباج تصرح أن الشهادات معتمدة من الهيئة العامة لتعليم الكبار.

- نحو رفع المهارات التنفيذية والاستعداد لمواجهة الازمات.. مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر تنفذ محاكاة لمعسكر إيواء بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.

الأربعاء 17 مايو:

- القباج تشهد تدشين مؤسسة "وقفية مصر"، تحت شعار "خير مستدام وأثر دائم"، وتعلن دعم المؤسسة فى التوسع فى مبادرة "أسطوات مصر"، بمليون جنيه لشراء ماكينات وأجهزة للإنتاج كمرحلة أولى.

- فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية، القباج تعلن تنظيم مصر الاجتماع الإقليمى الأول بعنوان "البنوك ومؤسسات التمويل الاجتماعى العربى"، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والمؤتمر يستقبل 15 دولة عربية بهدف حوكمة وعدالة التمويل العربى للبرامج الاجتماعية والاقتصادية.

- برنامج تنمية الطفولة المبكرة يوقع بروتوكولات تعاون لتطوير 60 قاعة حضانة على مستوى 17 جمعية بجنوب سيناء لرفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة.

- وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال تنظم برنامج تدريبى حول "التأهيل المجتمعى لذوى الإعاقة"، واللقاء يستهدف التعريف بمنهجية التأهيل المجتمعى وتعزيز إدراج ذوى الإعاقة فى السياسات والبرامج.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يشارك فى فعاليات الملتقى الثقافى الحادى عشر لشباب المحافظات الحدودية بالعريش ضمن برنامج "أهل مصر"، ويعقد ورش خاصة بالعدالة الثقافية وتعزيز قيم الانتماء بالمجتمع.

الخميس 18 مايو:

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد مؤتمر "دور الأدلة العلمية فى إحداث التنمية المحلية فى مصر"، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، واللقاء يناقش الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر.

- التضامن الاجتماعى تعقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم توزيع السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، واللقاء يستعرض آليات تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأولى بالرعاية.

- القباج بصفتها نائب رئيس الهلال الأحمر، فى شراكة مع سفير الاتحاد الأوروبى والممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى، تطلق قافلة المساعدات الإغاثية الموجهة لإغاثة المضارين من الأزمة السودانية فى أسوان والممولة من الاتحاد الأوروبى.

- برنامج تكافل وكرامة يستقبل أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" لمناقشة تحسين معايير الاستهداف للأسر الأولى بالرعاية وسبل التحقق من المستفيدين من الدعم النقدى.

- القباج تلتقى بمشرفى حج الجمعيات الأهلية خلال انعقاد اللقاء التدريبى لهم قبل موسم الحج، بإشراف الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلى، وتعلن عن دعم الوزارة لهم لتقديم أفضل خدمة للحجيج.

- نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى، المستشار محمد القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة يترأس اجتماع لجنة دراسة المحاور الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة، لمناقشة المقترحات المقدمة على مشروع قانون الرعاية البديلة

- مجدى حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ممثلاً عن وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن الوفد المصرى بالمائدة المستديرة الثانية حول "أفضل الممارسات فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا" المنعقد بالمغرب، ويستعرض التجربة المصرية فى هذا المجال.