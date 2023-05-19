الصحة: توزيع 209 أجهزة أشعة متنوعة على مستشفيات الوزارة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير 209 أجهزة أشعة، وتوزيعها على المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام الجارى، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم المرور على 778 منشأة بجميع محافظات الجمهورية لحصر احتياجات أجهزة الأشعة، بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة فى المستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، حيث تم توفير الأشعة التشخيصية العادية (x-ray) والكاشف الرقمى (D.R) والمقطعية (C.T) وعمليات (C-ARM).

‏وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم ترخيص 201 منشأة طبية حكومية وخاصة تقدم خدمات الأشعة، لينهم 19 منشأة طبية تقدم الأشعة غير المؤينة، بمحافظات "الإسكندرية والبحيرة والجيزة والدقهلية والغربية والشرقية وسوهاج والقاهرة والفيوم"، وذلك ضمن عمل اللجان الفنية لترخيص المنشأت الطبية التى تضم أجهزة أشعة فنية.

‏وأشار الدكتور محمد فوزى، مستشار الوزير للأشعة، إلى إجراء 2665 أشعة من خلال وحدات الأشعة المقطعية المتنقلة، والتى تمركزت خلال نفس الفترة، أمام مستشفيات منوف العام بمحافظة المنوفية، ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية، بمحافظة القاهرة، والواحات بمحافظة الوادى الجديد، كما تواجدت وحدة للأشعة أمام معرض الكتاب الدولى ضمن خطة تأمين المعرض فى شهر يناير 2023.

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ونوه إلى تواجد وحدتى الأشعة المتنقلتين خلال الشهر الجارى أمام مستشفيى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط، وطهطا المركزى بمحافظة سوهاج، لافتًا إلى أنه سيتم الدفع بوحدة أشعة مقطعية ثالثة إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال مايو الجارى.

‏وذكر أنه تم تدريب 180 طبيبًا وفنى أشعة على أساسيات التصوير على الأشعة المقطعية، من خلال 12 دورة تدريبية، جرى عقدها بمحافظات "الدقهلية والفيوم وبنى سويف"، كما تم عقد دورات تدريبية لـ 80 طبيبا غير فى تخصصات الأسنان والعظام، للوقاية من الآثار الضارة للتعرض للأشعة.