وزير الأوقاف: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة جدة تعبر عن آمال وطموحات الأمة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الدورة الـ32 لقمة مجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية، كانت كلمة حكيمة وشجاعة فى آن واحد، وتعبر عن طموحات وآمال شعوب الأمة العربية.





وأعرب وزير الأوقاف- وفق بيان اليوم- عن تقديره الشديد لما ذكره الرئيس السيسى من ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية، وأن دعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة، لمسـتقبل الشعوب ومقدراتها، أو فى مطالبة سيادته بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية". وأشار الوزير إلى أهمية كلمة الرئيس السيسى والتى أكد خلالها أن الأمن القومى العربى هو كل لا يتجزأ، وأن مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الحثيثة فى تفعيل الدور العربى والعمل العربى المشترك.

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