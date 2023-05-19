الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ذى القعدة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن بعد غد الأحد أول أيام شهر ذى القعدة.

شهر ذى القعدة، يعد أول الأشهر الحرم التى ذكرها القرآن الكريم، حيث قال تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ".