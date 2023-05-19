تنطلق غدا.. استعدادات مكثفة لامتحانات الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تنطلق، غدا السبت، امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية"، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.





وكلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات اللازمة، موجهـا رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة فى محيط المدارس ورفع المخلفات أولا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعـا موسعـا مع مديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسؤولة عن سير الامتحانات بالمديرية مشددا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك بحضور نادية فتحى وكيل المديرية.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، لافتـا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبى الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان فى مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة فى تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

وأكد على موجهى عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أى إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأى العام.

وأصدر أبوزيد، تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادى.

كما أكد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدى لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

وأوضح مدير المديرية، أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميـا، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومى على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة.