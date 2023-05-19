فعاليات مبادرة كلنا واحد تواصل توفير السلع للمواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتبارًا من نهاية شهر رمضان لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg ، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وجرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالى 1211 فرع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة.
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