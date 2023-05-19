الأزهر يستنكر اقتحام المستوطنين للأقصى

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف، واستنكر بشدة اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا أن هذا العمل الاستفزازى اختراق واضح لكل القوانين الدولية المنظمة لحماية دور العبادة والحفاظ على أرواح المصلين الآمنين.





وجدد الأزهر -وفق بيان اليوم الجمعة- مطالبته بضرورة اتخاذ موقف عربى وإسلامى جاد ومؤثر يردع هذه الاستفزازات المتكررة، ويقف بالمرصاد لهذا الاحتلال الذى استباح مقدسات العرب والمسلمين، وسعى فى أرض فلسطين المحتلة فسادا وإفسادا. ودعا البيان حكماء العالم إلى رفض جرائم هذا الاحتلال الذى انتهك حقوق الإنسان والمقدسات والأرض، وشرد الفلسطينيين وأخرجهم من ديارهم، ومارس ضدهم كل الانتهاكات ولا يزال يمارسها على مرأى ومسمع من العالم كافة.

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