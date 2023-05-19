التعليم: اعتماد نتيجة الموسم الرابع من المسابقة السنوية البحثية الكبرى

كما اعتمد الدكتور أكرم حسن نتيجة الموسم الرابع من مسابقة الثقافة المسيحية، والتى أجرتها الوزارة بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد بلغ عدد المتسابقين هذا العام 49 ألفا و942 متسابقا.
وفازت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بجائزة أكثر المديريات فوزا، وإدارة مصر القديمة، بجائزة أكثر الإدارات فوزا، وإدارة حدائق القبة التعليمية بجائزة أكثر الإدارات مشاركة.
ومن المقرر أن توزع الجوائز على الفائزين خلال احتفالية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية.
يذكر أن المسابقة الدينية البحثية الكبرى تم الإعلان عنها فى شهر نوفمبر الماضى، وتستهدف جميع أطراف العملية التعليمية، حيث شملت القيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، والاخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.
كما تمت التصفيات الأولى للأبحاث المقدمة على مستوى الإدارات التعليمية، وتمت التصفيات الثانية للأبحاث على مستوى المديريات التعليمية وتم تصعيد أفضل خمسة أبحاث فى كل مرحلة.
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