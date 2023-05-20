عاجل.. الرئيس السيسى يؤدى مناسك العمرة ويزور المسجد النبوى (صور)

جدة - نرمين السيد - كما قام الرئيس بزيارة المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة. وعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية فى دورتها الثانية والثلاثين بمدينة جدة فى المملكة العربية السعودية. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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