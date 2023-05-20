ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطنى شهدت حضور 1600 مشارك و405 صحفيين وإعلاميين

جدة - نرمين السيد - وأضاف رشوان -فى أحد البرامج على احدى القنوات الفضائية- أن جلسات الحوار الوطنى حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وحضرها نحو 405 صحفيين وإعلاميين ما بين مصرى وأجنبي.

وأشار إلى أن الجلسات كانت مشرفة تليق بمصر وتليق بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد الحوار الوطني، مؤكدا أن 450 شخصا من الحاضرين شاركوا بآرائهم.

وشدد رشوان على أن كل من طلب الكلمة أثناء الجلسات حظى بوقت كاف لشرح وجهة نظره تجاه قضية ما، وفق أوقات محددة، ومن لم يسعفه الوقت للشرح قدم اقتراحا مكتوبا وصل لمجلس أمناء الحوار.

وأوضح أن جلسات هذا الأسبوع كانت على مدار ثلاثة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس)، ونوقش خلالها قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية تشغل بال المواطنين.

وأكد رشوان، أن الحوار الوطنى فى طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة.

وأضاف أن أبرز القضايا، التى تمت مناقشتها، هى قضايا الوصاية وقضايا الحماية الاجتماعية، كما تمت مناقشة موضوعات تشريعية ذات أهمية قصوى للشعب المصري.

وطمأن رشوان المصريين، بأن الأمور تسير بشكل جيد فى الحوار الوطنى القائم على احترام تعدد الأصوات وتعدد المقترحات; لأن هذا كان جوهر دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى حول أولويات العمل الوطني.

وشرح رشوان مفهوم أولويات العمل الوطني، وقال إنها خاصة بالأمور التى تهم الشعب المصري، مثل: التعليم والصحة والأوضاع الاقتصادية وحرية الرأى والتعبير وتشكيل الأحزاب والترشح فى الانتخابات.

وعبر رشوان عن تفاؤله ويقينه بأن كل ما سيصدر من توصيات من الحوار الوطنى سيحظى باهتمام كبير من قبل الرئاسة وسيحال للبرلمان; لمناقشته أو إصدار قرارات تنفيذية تجاهه.

وأكد رشوان أن الجميع كان متقبلا لخلاف الرأى لكن هناك كثيرا من الملفات شهدت توافقا كبيرا مثل قضايا: الحماية الاجتماعية ومفهومها، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الحاضرين يقدمون اقتراحاتهم للتوسع فى مفهوم الحماية الاجتماعية وتحويلها من منحة من الدولة لطاقة إنتاجية تعود بدخل ثابت للمستفدين بها.