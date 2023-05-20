انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية للعام الدراسى الجارى 2022/2023م، ليؤدى الامتحانات 760 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقي) للعام 2023 ، بالإضافة إلى عدد 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.





وتبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهى يوم الخميس الموافق 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023. فيما انتهت المديريات والادارات التعليمية من فرش وتجهيز استراحات المعلمين المشاركين فى اعمال امتحانات الدبلومات الفنية ، على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 700 استراحة

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