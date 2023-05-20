تنبيه جديد من الأوقاف بشأن البرنامج الصيفى للطفل

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الأوقاف، تنبيها بناء على ما تقرر من تخصيص خمس دقائق كل يوم أحد فى البرنامج الصيفى للطفل لترديد أسماء الله الحسنى خلف مُعلمهم أو مُعلمتهم قصد حصول بركتها وفهم معانيها وتقوية جانب الإيمان بالله (عز وجل) لديهم منذ نعومة أظفارهم.





وشددت الوزارة، على جميع الأئمة والخطباء والواعظات والمشرفين على البرنامج الصيفى للطفل غدًا الأحد بمراعاة ذلك فى جميع المساجد التى يعقد بها البرنامج الصيفى للطفل . من ناحية أخرى، نشرت وزارة الأوقاف، نص موضوع خطبة الجمعة القادمة 26 مايو 2023م تحت عنوان: "فضائل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير.

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