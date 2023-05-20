تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 20 مايو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.. لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.





وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 30 20 العاصمة الإدارية 30 16 6 أكتوبر 29 17 بنهــــا 30 19 دمنهور 29 17 وادى النطرون 30 18 كفر الشيخ 28 18 المنصورة 28 16 الزقازيق 30 19 شبين الكوم 30 17 طنطا 28 17 دمياط 26 17 بورسعيد 25 18 الإسماعيلية 31 19 السويس 30 18 العريش 27 16 رفح 26 17 رأس سدر 31 16 نخل 27 12 كاترين 28 10 الطور 32 20 طابا 30 19 شرم الشيخ 33 22 الإسكندرية 24 18 العلمين الجديدة 24 18 مطروح 22 18 السلوم 24 16 سيوة 28 19 رأس غارب 32 22 الغردقة 33 22 سفاجا 34 23 مرسى علم 34 22 شلاتين 33 21 حلايب 31 21 أبو رماد 30 22 رأس حدربة 29 21 الفيوم 30 18 بنى سويف 30 17 المنيا 31 17 أسيوط 32 17 سوهاج 32 18 قنا 33 22 الأقصر 34 22 أسوان 35 23 الوادى الجديد 33 21 أبوسمبل 34 22

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