محافظ الغربية: فحص 107 آلاف طالب فى المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، انتهاء فرع التأمين الصحى بالمحافظة من فحص 107 آلاف و638 طالبا ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى" والكشف المبكر للأمراض غير السارية من إجمالى مستهدف 107 آلاف و806 طلاب بالصف الأول الإعدادى.





وقال المحافظ -فى بيان اليوم الجمعة- إن الحملة استمرت للعام الخامس على التوالى لتحسين الصحة العامة للمواطنين، تحت شعار "100 مليون صحة"، ولضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس الالتهاب الكبدى (سى)، كما تم علاج 57 طالبا ثبتت إيجابيتهم، وتم تحويلهم للجان الكبد بعيادات التأمين الصحى لإجراء المزيد من الفحوصات وتقديم العلاج بالمجان طبقا للبروتوكولات العلمية.

وأضاف أن هذا الملف شهد اهتماماََ كبيراََ من القيادة السياسية وتم وضعه كأولوية لرؤية مصر الصحية، حيث تم تسخير كافة الإمكانات والموارد والدعم اللوجيستى للوصول لهذا الإنجاز.

بدوره، أوضح مدير التأمين الصحى بالغربية الدكتور سيد جلال، أن فحص الطلاب تم من خلال 21 فريقا تابعا للفرع بواسطة الكواشف السريعة، وتم علاج الحالات الإيجابية بالمجان، مؤكداَ أن نجاح المبادرة كان بالتعاون والتنسيق المثمر مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف.

يذكر أن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سى" انطلقت فى أكتوبر 2018 من خلال حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى "سى" والأمراض غير السارية، وساهمت المبادرة فى إعفاء الدولة من تحمل تكلفة علاج فيروس "سى" ومضاعفاته والتى تصل سنوياََ إلى ما يقرب من 65 مليار جنيه من خلال الكشف المبكر عن المرض وعلاجه.