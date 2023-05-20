انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية اليوم

جدة - نرمين السيد - تنطلق اليوم السبت، امتحانات إتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية، للفصل الدراسى الثاني، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة القرآن الكريم، وتنتهى الامتحانات 25 مايو الجارى.





كما تبدأ اليوم أيضا امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ، ويؤدى الطلاب الامتحان فى مادتى الفقه والنحو والصرف. وكان الشيخ أيمن عبدالغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أوصى الطلاب بالاستذكار جيدًا، والحفاظ على التوازن النفسى وعدم التوتر أثناء أداء الامتحان، مشيرًا إلى أن أسئلة الامتحانات ستكون فى مستوى الطالب المتوسط، و تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات للطلاب، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

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