وزير الرى: منظومة شكاوى إلكترونية جديدة لاستقبال مشاكل المواطنين

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا؛ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسى النواب والشيوخ، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات الرئيسى، والمهندس محمد غانم مدير عام المكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى.





وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء. وأكد على دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتى تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم. واستعرض الدكتور سويلم منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بوزارة الموارد المائية والرى والتى تم إعدادها مؤخراً بمعرفة مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة كنافذة جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين، وباعتبارها وسيلة أكثر سرعة وفاعلية فى التعامل مع الشكاوى بين أجهزة الوزارة المختلفة.

الجدير بالذكر أنه يمكن تقديم هذه الشكاوى عبر الرابط التالى: من هنا كما استعرض موقف منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتى أوضحت أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر أبريل 2023 بلغت (96%)، كما انتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (250) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر أبريل 2023.

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