وزير الصحة ينقل رسالة شكر من الرئيس السيسى لمدير منظمة الصحة العالمية

جدة - نرمين السيد - واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، اللقاء بنقل رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمدير عام المنظمة، على مواقفه النبيلة ودعمه غير المحدود لدول القارة الإفريقية بشكل عام، ولمصر بشكل خاص، فى ظل علاقات الصداقة القوية بين المدير العام للمنظمة، والرئيس، كما وجه الوزير دعوة رسمية لمدير عام منظمة الصحة العالمية، لحضور فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، والذى يعقد فى مصر خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل، حيث رحب المدير العام بالدعوة التى تأتى فى ظل اهتمام عالمى بقضايا النمو السكانى، ومدى تأثير ذلك على صحة الشعوب ورفاهيتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع مدير عام المنظمة العديد من ملفات التعاون المشترك بين مصر، ومنظمة الصحة العالمية، وفى مقدمتها تحديث الملف المصرى المقدم للحصول على إشهاد منظمة الصحة العالمية، بالقضاء على فيروس "سى" والدور الذى تقوم به مصر للحفاظ على هذا الإنجاز التاريخى الذى أهلها لتكون أول دول العالم فى الحصول على الإشهاد.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تطرق إلى التزام مصر بالعمل الجاد مع خبراء منظمة الصحة العالمية بعد اختيار مصر كأحد المقرات الإقليمية الستة بالقارة الإفريقية والمؤهَلة لإنتاج لقاحات "الحامض الرسولى" والتطور المستمر فى جاهزية خطوط الإنتاج التى تفقدها مدير عام المنظمة فى أحد المصانع المصرية، خلال زيارته لمصر فى أكتوبر من عام 2022.

وقال عبدالغفار إن الوزير توجه بالشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، على الدعم القوى لمصر فى الحفاظ على خلوها من فيروس شلل الأطفال، بتدريب كوادر وزارة الصحة، إلى جانب الدعم التقنى المتميز وكذلك دعم مصر بملايين الجرعات من لقاح شلل الأطفال الفموى، والذى استخدم فى العديد من الحملات القومية الناجحة، لتأمين وضع مصر الصحى فى ظل التحديات الصحية التى تشهدها دول المنطقة، وانخفاض معدلات التمنيع ضد شلل الأطفال فى تلك الدول.

وتابع أن الوزير أطلع مدير عام المنظمة على التطور الذى تشهده وزارة الصحة والسكان، فى مجال التحول الرقمى، وانعكاس ذلك على حجم البيانات المتداولة والتى من شأنها المساهمة فى اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، مضيفا أن الدكتور خالد عبدالغفار ناقش مع الدكتور تيدروس أدهانوم، التوجه المصرى لتطوير الوحدات الصحية بشكل كامل بنهاية عام 2024 لتصبح أكثر قدرة على استقبال المرضى من خلال تجهيز العيادات التخصصية، وتحديث قائمة الأدوية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير أطلع مدير عام منظمة الصحة العالمية، على توجه وزارة الصحة لتطوير المعاهد الفنية الصحية ومعاهد التمريض ورفع مستواها العلمى والتقنى، لتتماشى مع المعايير العالمية، حيث طلب الوزير دعم المنظمة المباشر في مراجعة المناهج العلمية ومناهج التدريب لتكون ذات مواصفات قياسية تنتهى بتخريج كوادر قادرة على دعم المنظومة الصحية الوطنية والإقليمية والعالمية بشكل متميز.

وقال إن الوزير استعرض الجهود المصرية فى مواجهة الوضع الصحى المتأزم على الحدود السودانية فى ظل نزوح عشرات الآلاف، واستمرار النزاع فى مناطق عدة والتأثير المباشر لذلك على تردى الخدمات الصحية الأولية، مؤكدا استمرار كافة أشكال وأوجه الدعم المصرى للأخوة السودانيين، وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للنازحين بالشكل الذى يعزز الأمن الصحى على الحدود، مشددا على أن التعاون المشترك بين منظمة الصحة العالمية، ومصر فى تلك الظروف الصعبة يمثل محوراً هاماً لحماية العالم من أزمات صحية بالغة الخطورة.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير ناقش مع مدير عام المنظمة المقترح المصرى الذى عرضه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع الدكتور تيدروس أدهانوم، فى شهر أكتوبر الماضى، بأن تستضيف مصر أحد مراكز التميز الخاصة بالمنظمة، لتكون ذراعاً تقنيا للمنظمة فى دعم الاستقرار والأمان الصحى.

وقال إن الوزير اختتم اللقاء باقتراح للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، من خلال المبادرة العالمية لسرطان الأطفال التى اطلقتها المنظمة والتى تتطلع مصر للاستفادة منها لعلاج مختلف أنواع السرطانات التى تصيب الأطفال، بأفضل وأحدث الخطوط العلاجية.

ومن جانبه، أعرب مدير المنظمة عن الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وإعجابه بالجهود المصرية فى القطاع الصحى، مشيدا بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتى أصبحت أحد العلامات الفارقة فى التاريخ الصحى، كما أعرب عن شكره لمصر على جهود مكافحة فيروس شلل الأطفال، ويقظة المنظومة الصحية المصرية وجاهزيتها العالية وقدرتها الكبيرة، مقارنة بالعديد من دول الإقليم.

كما أعرب الدكتور تيدروس أدهانوم، عن تقديره لجهود وزارة الصحة نحو الاتجاه الاستراتيجى الصحيح فى تطوير وحدات الرعاية الأولية، ومد خدماتها لجميع المناطق فى مصر، مرحبا بالتعاون مع مصر لإنجاز هذا المشروع الطموح، بالإضافة إلى دعم المنظمة لرفع مستوى الكوادر الفنية الصحية، واستعداد المنظمة لإرسال فرقاً من الخبراء فى هذا المجال لتبادل الخبرات مع الجانب المصرى.

وأكد أدهانوم تقديره الشديد لمصر فى التصدى للتحديات الصحية فى ظل الأزمة السودانية، وتسخير الإمكانيات المصرية لدعم ورعاية المواطنين السودانيين جنباً إلى جنب مع رفع درجات الاستعداد، وتكثيف أعمال الرصد على الحدود المشتركة، مختتما كلمته بالتأكيد على ضرورة التعاون مع مصر لضمان الأمن والاستقرار الصحى فى المنطقة التى تشهد تحديات سياسية، ستنعكس بلا شك على الوضع الصحى.