خبراء أردنيون: قمة «جدة» أكدت دور القاهرة وعمان المحورى فى حل القضايا

جدة - نرمين السيد - وقال المراقبون والخبراء، إن كلمة الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للقمة وكذلك كلمة العاهل الأردنى، وضعت العالم أمام أبرز القضايا العربية والأزمات الراهنة وأنه لا سبيل للحل إلا المفاوضات والتوصل إلى حلول لإنهاء الخلافات، مؤكدين أن مصر والأردن كان لهما دورا بارزا فى عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومن ثم المساهمة فى أمن واستقرار سوريا الشقيقة من خلال اللقاءات العربية العربية التى عقدت فى جدة وعمان مؤخرا.

وقال الدكتور قاسم العمرو أستاذ العلوم السياسية فى جامعة البترا الأردنية - فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - إن القمة تعد بمثابة مناسبة سنوية لاجتماع القادة والرؤساء والزعماء العرب للتأكيد على التواصل ومصالح الشعوب العربية من أجل لم الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، مؤكدا أن هذه القمة تأتى فى وقت هام للغاية وهو إعادة ترتيب التكتلات العالمية وتحقيق المصالح الدولية.

وأضاف أن العاهل الأردنى أبرز فى كلمته التكامل والتعاون العربى وضرب مثلا بالتعاون المصرى الأردنى العراقى، وكذلك التعاون المصرى الأردنى الإماراتى البحرينى والذى يعد نموذجا يحتذى به فى العالم العربى لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة، مؤكدا أن التعاون الاقتصادى أصبح لا بديل عنه فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وهو ما أكد عليه أيضا الرئيس السيسى.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى والعاهل الأردنى دائما ما يدعون إلى الأمن والاستقرار بالمنطقة وعدم الانجرار وراء الفتن والحروب، موضحا أن دعوات الرئيس السيسى المتكررة وكذلك العاهل الأردنى بضرورة نبذ الخلافات وتوحيد الصف وإنهاء الخلافات ظهرت واضحة خلال قمة "جدة" عبر حضور سوريا للقمة؛ مما يمثل نجاحنا كبيرا للدبلوماسية العربية والتى قادتها مصر والأردن والأشقاء العرب منذ فترة طويلة من أجل تحقيق الوئام والوحدة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية على ضرورة استغلال هذه الأجواء والعمل على مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبى والذى أخذ وحدة الشراكة العربية نموذج له، فى الوقت الذى نحن كعرب فى أمس الحاجة إليه فى ظل الأوضاع الراهنة، معربا عن أمله فى أن تنجح أجواء القمة فى سير العلاقات العربية العربية نحو الأفضل خلال الفترة القادمة فى ظل وجود قادة وزعماء عرب لديهم رغبة قوية فى تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادى رغم التحديات القائمة.

وفى السياق ذاته، أكد طارق جودة مدير المندوبين بقسم الاقتصاد فى جريدة "الغد" الأردنية، أن الآلية الثلاثية فى الاقتصاد المصرى الأردنى العراقى وكذلك التعاون الاقتصادى المصرى الأردنى الإماراتى البحرينى مثال يحتذى به للتعاون العربى فى ظل التحديات القائمة.

وقال جودة - فى تصريح خاص لـ "أ ش أ" - إن تأكيدات العاهل الأردنى بشأن ضرورة التكامل الاقتصادى بين البلدان العربية كما يحدث فى التعاون مع دول الإقليمى الأردنى تمثل طوق نجاة للاقتصاد العربى فى ظل الأوضاع الراهنة بعد أزمة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية القائمة، مشددا على ضرورة اغتنام الفرص المتاحة فى ظل جودة الموارد العربية وخصوصا فى مصر والأردن.

وأشار إلى أن الموقف المصرى الأردنى لا يتغير بشأن ضرورة نشر السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، مؤكدا محورية الدور المصرى الأردنى بالمنطقة وهو ما يكون فى كافة المحافل الدولية والإقليمية وآخرها الدعوة إلى ضرورة عودة سوريا إلى الحضن العربى وهو ما تم فى القمة العربية فى دورتها الحالية بقيادة السعودية.

ونوه بأن الأردن عانى كثيرا بسبب الأوضاع الإقليمية وكذلك مصر، واستطاعا أن يقنعا العالم العربى بضرورة الحلول السلمية بعيدا عن آلة الحرب التى أنهكت الدول والشعوب، مشيرا إلى أن البيان الختامى للقمة كان حريصا على تسجيل دور الأردن ومصر فى حل الخلافات وأمن واستقرار المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بالقضية المركزية الفلسطينية والوضع فى سوريا والقضايا العربية بشكل عام.

وشدد جودة على ضرورة وضع استراتيجية عربية واضحة كما يتبناها الأردن ومصر من أجل التعاون الاقتصادى وتحقيق التكامل بين الأشقاء العرب، موضحا أن الوقت قد حان للمشاركة والتكامل الاقتصادى باعتبار أن الأوضاع الاقتصادية حاليا تمثل حل المشكلات والأزمات العربية بسبب الأوضاع الدولية.

بدورها، أشادت الإعلامية الأردنية ليندا الكركى، بالأجواء التفاؤلية التى ظهرت فى قمة "جدة"، بين القادة والزعماء العرب.. مشيرة إلى أن مستوى التمثيل الذى كانت عليه القمة ينذر بالتفاؤل والأمل بعد غيابات طويلة خلال السنوات القادمة وهو أيضا ما أكد عليه البيان الختامى للقمة والذى تضمن التأكيد على التضامن العربى والرغبة القوية لدى كافة دول الجامعة العربية لإنهاء الصراعات والخلافات وطى صفحة الماضى وبناء المستقبل وهو أيضا عنوان القمة "التجديد والتغيير".

وأضافت الإعلامية الكركى - أن قمة "جدة" عقدت فى ظل متغيرات كثيرة جدا وتحولات عالمية تستلزم وحدة الصف العربى لمواجهة التحديات المتزايدة فى منطقتنا العربية، وهو ما أكده العاهل الأردنى فى كلمته حينما أكد أن العمل العربى يحتاج إلى التجديد والتغيير.. مشيرة إلى أن كلمتى الرئيس السيسى والعاهل الأردنى كانتا واضحتين بأن التكامل الاقتصادى بين البلدان العربية كالنموذج المصرى الأردنى العراقى هو أساس حل المشكلات الاقتصادية العربية.

ولفتت إلى أن نجاح القمة العربية كان واضحا منذ الإعلان عن عودة سوريا إلى حضنها العربى من جديد بعد غياب أكثر من 12 عاما، مؤكدة أن إعادة سوريا هو نجاح وانتصار للدبلوماسية العربية وخصوصا الأردنية والمصرية بالتعاون مع الشركاء العرب لأن الأمة العربية انتصرت على حالة الانقسام وأدركت أنه لا طائل ولا عائد من استمرار استبعاد سوريا من الجامعة العربية وتركها فريسة سهلة لقوى أجنبية وإقليمية تسعى بكل قوتها لاستمرار الأزمات والصراعات فى منطقتنا العربية.

وأعربت عن أملها فى أن يتم تنفيذ البيان الختامى للقمة والذى أكد على العمل العربى المشترك وخصوصا فى الجانب الاقتصادى بعيدا عن الخلافات السياسية، مؤكدة أن شعوب العالم العربى تعانى حاليا بسبب الأوضاع الاقتصادية والقادة العرب يعلمون ذلك جيدا ويسعون حاليا من أجل تحقيق إنفراجة حقيقية بين الشعوب من أجل استقرار وأمن المنطقة بعيدا عن الصراعات والنزاعات العالمية التى أنهكت الدول والشعوب معا.

وأكدت القمة العربية الـ32 التى عقدت فى مدينة جدة السعودية، على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدول العربية، مشددة على أهمية الحلول السياسية فى كل من السودان واليمن ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة، والتأكيد على أن الصراعات العسكرية الداخلية لن تؤدى إلى انتصار طرف على آخر، وإنما تفاقم معاناة الشعوب وتثخن فى تدمير منجزاتها، وتحول دون تحقيق تطلعات مواطنى دولنا.

كما أكدت على أن التنمية المستدامة، والأمن والاستقرار، والعيش بسلام، حقوق أصيلة للمواطن العربى، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطنى دولنا، والإيمان بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية، وتفعيل الإمكانات المتوفرة، واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل فى تشييدها قدرات دولنا؛ مما يتطلب منا ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية.

وكذلك تبنى مبادرة إنشاء حاضنة فكرية للبحوث والدراسات فى الاستدامة والتنمية الاقتصادية، والتى من شأنها احتضان التوجهات والأفكار الجديدة فى مجال التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية مبادرات التنمية المستدامة فى المنطقة العربية لتعزيز الاهتمام المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثى وإبرام شراكات استراتيجية.