525 مادة.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - انطلقت أعمال الامتحانات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية، اليوم السبت، "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى"، فى جميع أنظمة التعليم الفنى "الثلاث سنوات، الخمس سنوات، التعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية"، على مستوى الجمهورية.





وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 26 مايو 2023، قبل انطلاق الامتحانات النظرية اعتبارا من السبت 27 مايو وحتى الخميس الموافق 8 يونيو 2023، ثم تستكمل بعدها الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من الجمعة الموافق 9 يونيو المقبل وحتى الجمعة الموافق 16 يونيو 2023.

وتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2022/2023، 760 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات، إضافة إلى 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويصل عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية إلى 525 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1336 مادة.

وبالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، يصل عدد مواد الامتحانات العملية إلى 42 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يبلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل إلى 151 مهمة لعدد 43 برنامجا، ويشارك 1240 مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

ويبلغ عدد لجان سير الامتحان بجميع النوعيات 2550 لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية، كما يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات 184,204 أعضاء داخل جميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية "مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ".

بدوره، وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بضرورة توفير المواد الخام اللازمة للامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

كما تم التنبيه مشددا على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشددا على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكل وسائله: حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب، انتحال صفة طالب أو أى طريقة تقليدية أخرى، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.