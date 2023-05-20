بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأربع كليات بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية بنين والصيدلة بجامعة الإسكندرية، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بجميع كليات ومعاهد الجامعة 190 ألف طالب وطالبة.





وأكدت جامعة الإسكندرية - فى بيان اليوم - على كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بضرورة الالتزام بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وإعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات. وحرصت كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية على اتخاذ كافة الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى ظروف تهيئ لهم فرص التفوق، فضلا عن تواجد أعضاء هيئة التدريس طوال فترة الامتحانات بالكليات لتوجيه الطلاب والإجابة على استفساراتهم. وشددت الجامعة فى بيانها على ضرورة تأمين أعمال الامتحانات والكنترول، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على سلامة جميع منتسبى الجامعة. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات كلية الحقوق 21 مايو الجارى، وكلية التربية للطفولة المبكرة 22 مايو، على أن تبدأ كليات الزراعة سابا باشا والتربية الرياضية للبنات والأعمال والفنون الجميلة 27 مايو، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 30 مايو.

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