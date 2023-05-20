مقررة بالأمم المتحدة: مصر قامت بجهود كبيرة من أجل حماية المرأة

جدة - نرمين السيد - أشادت ريم السالم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، بالجهود المصرية من أجل حماية المرأة من العنف وغيره، مؤكدة أن الحكومة المصرية قامت بجهود عديدة وكبيرة من أجل المرأة المصرية.





وقالت السالم، فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة فيما يخص المرأة خلال السنوات الأخيرة، مشيدة بجهود الحكومة والبرلمان المصرى فى هذا الشأن. وأشارت إلى أن الدليل على جهود مصر فى هذا الإطار هو وجود ممثلة مصرية فى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" هى معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء. ونوهت السالم إلى وجود العنف ضد المرأة فى العديد من الدول حيث تعانى من التمييز لأسباب متعددة، مشيرة إلى أن فى الكثير من المجتمعات تعانى الفتاة والمرأة من التمييز لكونها فتاة من فئة دينية معينة أو طبقة اقتصادية أو المرأة لها أراء سياسية معينة يمكن أن يزيد من تعرضها للعنف وخصوصا فى مناطق النزاع.

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