الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة عاما قابلة للتجديد

جدة - نرمين السيد - منحت وزارة الداخلية، المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار، إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية.





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