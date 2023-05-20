188 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضح راشد أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام حوالى 188 ألف طالب وطالبة داخل 686 لجنة، ولجنتين للحالات الخاصة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

واطمئن راشد خلال جولته على توافر كل سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب، مؤكدا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ.

واستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتى لا تتعدى 20 طالب داخل كل لجنة فرعية، للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنينة لأولياء الأمور خلال التحاور معهم خارج مقار اللجان، مؤكداً لهم أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحى الآمن لهم والطلاب، مضيفا أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.

كما تفقد محافظ الجيزة لجان ذوى الاحتياجات الخاصة وعيادات الزائرة الصحية والأسنان بالمدارس التى تقوم بتقديم الخدمة الصحية بعلاج أسنان الطلاب بالمدرسة والمدارس المجاورة على مدار العام والتى يصل عددها إلى 12 عيادة كمرحلة أولى على مستوى المحافظة.

وتابع المحافظ حالة النظافة فى محيط المدارس موجهاً برفع أى مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أى مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وعقب الانتهاء من تفقد لجان الامتحانات تابع محافظ الجيزة سير العملية الامتحانية من داخل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم للتأكد من أنتظام سير العمل بها ورصد أى مواقف طارئة ترد من الإدارات التعليمية وسبل التعامل معها وحلها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أى معوقات قد تواجه الطلاب.

ومن جانبه، أوضح أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعه الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أى معوقات، مشيرا إلى أنه تم التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وأشرف سلومة، مدير مديرية التعليم بالجيزة، وسامح عشماوى، مدير مديرية الصحة، وإيناس شوقى، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحى بالجيزة، وعبد الناصر سعدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وعبدالله نور، رئيس حى بولاق الدكرور، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل.