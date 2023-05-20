جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مضاعفة دعم معاشات القراء بنقابة القراء والذى يصرف من الموارد الذاتية للأوقاف من ريع الوقف، ليصبح 2 مليون جنيه سنويًّا بدلًا من مليون جنيه.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإكرام أهل القرآن، وتقديرًا لما يقومون به فى خدمة كتاب الله (عز وجل) وخدمة الوطن باعتبارهم أحد أهم أدوات قوتنا الناعمة فى أرجاء المعمورة التى يطوفونها حاملين كتاب الله تعالى قراءة وإمامة وتعليمًا تجويدًا وترتيلًا. وأوضح الوزير أنه يطبق ذلك من بداية العام المالي 2023 / 2024 ويصرف المبلغ على أربع دفعات متساوية بواقع نصف مليون جنيه كل 3أشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 2 مليون جنيه من الأوقاف لدعم معاشات أعضاء نقابة القراء سنويا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.