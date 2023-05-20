السبكى: سحب أكواد 3.5 مليون صنف دواء ضمن نظام GS1

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الانتهاء من سحب أكواد 3.5 مليون صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية حتى الآن ضمن خطوات تطبيق نظام الترقيم العالمى GS1، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط أكواد المستلزمات بالنظام الإلكترونى.





جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور حسن القلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر GS1 EGYPT ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر بالقاهرة، بحضور الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة بدر بالقاهرة.

واستعرض اللقاء، آخر مستجدات تفعيل التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والمنظمة العالمية للترقيم GS1 لتطبيق نظام الترقيم العالمى GS1 بالمنشآت الصحية للهيئة، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بينهما في شهر فبراير من العام الجارى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه سيتم تطبيق نظام الترقيم العالمى GS1 بمركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بالإسماعيلية كمرحلة أولى، فيما سيتم تطبيق النظام بمستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بمحافظة بجنوب سيناء كمرحلة ثانية، لافتًا إلى أن تطبيق نظام GS1 يساعد الهيئة فى تتبع كل مدخلات العمليات الإكلينكية وإحكام الرقابة على المخزون وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمان المرضى، كما يعزز تحقيق استراتيجيتها نحو الشمول السيبرانى والتحول الرقمى لكل الخدمات العلاجية والإدارية بها.

وناقش اللقاء، الاتفاق على عقد ورش عمل بين الطرفين لرفع كفاءة وتنمية مهارات المختصين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" على تطبيق نظام الترقيم العالمى GS1 بأعلى جودة، ولفت الدكتور أحمد السبكى، إلى أنها ستشمل التدريب على توضيح دور معايير GS1، وتوفير أكواد للأماكن داخل المنشآة (GLN)، والدقة فى صرف الأصناف إلكترونيًا، وتتبع الأصناف، وتقليل التكاليف والهدر، والاستغلال الأمثل لإمدادات وموارد المنشآت الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أهمية توثيق تجربة وتدريب هيئة الرعاية الصحية فى تطبيق نظام الترقيم العالمى GS1 فى دليل استرشادى لنقل خبراتها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف تحقيق مخرجات أفضل فى الرعاية الصحية وسلامة المرضى بتلك الدول باستخدام تقنيات الترقيم العالمى GS1، وتقديم كل أوجه الدعم لتطبيق النظم والمعايير العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن القلا، عن سعادته لرؤية تحويل حلم المصريين منذ عقود طويلة إلى واقع فى النهوض بقطاع الرعاية الصحية وكل أدواته، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تقود تطوير الرعاية الصحية فى مصر بأحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة عالميًا، ومؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومى والخاص لتحقيق أفضل مخرجات للرعاية الصحية للمريض المصرى، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات والتحول الرقمى للخدمات.