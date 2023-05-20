«بوكيلت».. قرارات مهمة من وزير التعليم بشأن امتحانات الإعدادية العام المقبل

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر، مديرعام الشؤون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإدارى.
وجاءت القرارات كالتالى:
-امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024، حرصًا على عدم تداول ورقة الأسئلة.
-يحتوى ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة يفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، وتخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.
-يمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلا عن زيادة إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.
كما أكد الوزير على مديرى عموم الإدارت التعليمية بالمرور اليومى على اللجان والتشديد على عدم اصطحاب المحمول، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية.
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