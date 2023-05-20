وزارة البيئة تنظم حملة نظافة مكبرة بوادى دجلة (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة البيئة من خلال حملة "ايكو ايجيبت" والتى أطلقها مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر، حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية وادى دجلة للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات فى المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجى، وذلك بحضور هدى الشوادفى مساعد وزيرة البيئة لشؤون السياحة البيئية.





وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات وتحسين مستواها الجمالى لزائريها.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحملة تهدف الى تنظيم جهود الزوار وإدارة المحمية فى جمع المخلفات للمساهمة فى تحويل وادى دجلة إلى محمية مستدامة وخالية من المخلفات ولتحقيق أعلى عائد من حملة جمع المخلفات كذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية فى محمية وادى دجلة وحمايتها وزيادة المشاركة فى مبادرات التنظيف بالتعاون مع شركاء العمل البيئى لإعادة تدوير المخلفات المجمعة.

وأشارت وزيرة البيئة، أن الحملة تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع بداية من يوم 12 مايو 2023 ولمدة شهر كامل ويتم توزيع خلالها على الزوار الأكياس السوداء لجمع المخلفات البلاستيكية وأخرى الزرقاء للمخلفات غير البلاستيكية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن فريق وادى أيبكس قد قام بالتبرع بعدد خمس وحدات تجميع مخلفات، كل وحدة مكونة من خمس براميل مخلفات سعة 200 لتر، مشيرة إلى أن الحملة إستكمالاً للفاعلية التى أطلقها ونظمها الفريق لتنظيف محمية وادى دجلة لمخلفات سبتمبر الماضى بالتعاون مع الوزارة وحملة ايكو ايجيبت.

وتتضمن الفعالية وضع جناح حملة إيكو إيجيبت عند مدخل المحمية حيث سيتم توزيع أكياس مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره على الزوار لجمع المخلفات على أن يتم استبدال ما يتم جمعه من مخلفات بجائزة من المنتجات المحلية الصديقة للبيئة أو من هدايا إيكو إيجيبت.

جديرا بالذكر ان حملة إيكو إيجيبت هى حملة للترويج السياحة البيئية داخل محميات مصر وكذلك لممارسات السياحة المستدامة، وتم إطلاق الحملة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر، والذى يتم تنقية من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من مرفق البيئة العالمى.