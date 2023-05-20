الأعلى للأمناء والمعلمين يثمن قرارات وزير التعليم لضبط امتحانات الإعدادية

جدة - نرمين السيد - ثمن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الإجراءات التى أعلنها الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم؛ لضبط امتحانات الشهادة الإعدادية بدءا من العام الدراسى القادم 2023/2024، بتطبيق نظام "البوكليت" بدلا من نظام الورقة الامتحانية وكراسة الإجابة المعمول به حاليا.





وأكد عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن نظام "البوكليت" كان متبعا فى امتحانات الثانوية العامة خلال عامى 2017 و2018 ويعنى تفكيك ورقة الأسئلة وتوزيعها على عدة أوراق فى صورة كراسة امتحانية تتضمن أماكن للإجابة، مشيرا إلى أن هذا النظام يمنع محاولات تسريب الامتحانات وصعوبة عملية الغش؛ بينما يسهل النظام المعمول به حاليا فى امتحانات الإعدادية فكرة تصوير ورقة الامتحان وتداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

وأكد "علام" أن نظام البوكليت نجح فى امتحانات الثانوية العامة فى الفترة التى تم إقراره فيها، وأنه حل مناسب لضبط امتحانات الشهادة الإعدادية بدءا من العام الدراسى القادم.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن، اليوم السبت، اتخاذ عدد من الإجراءات المنظمة لامتحانات الشهادة الإعدادية التى سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل، حرصا على انضباط سير الامتحانات، وحفاظا على حقوق الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير إلى محافظة الدقهلية، بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وهشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، ووائل شعراوى مدير عام التوجيه المالى والإدارى.

وأقر وزير التربية والتعليم أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستتم بنظام البوكليت بداية من العام المقبل 2023 / 2024، حرصا على عدم تداول ورقة الأسئلة، وهى الظاهرة التى بدت جلية فى امتحانات هذا العام.

وقال الوزير إنه بداية من العام المقبل، سيحتوى ظرف الأسئلة على 20 كراسة امتحانية، ويفتح فقط داخل اللجان لمنع الغش والتداول، مع تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية.

ويمنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية.