رئيس هيئة الرعاية الصحية يباشر عمله رسميا من مقر العاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأ الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مباشرة العمل من مقر الهيئة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعمل رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وحرص السبكى، على تفقد المكاتب الإدارية للقيادات والعاملين للتأكد من جاهزيتها، كما تفقد أماكن تواجد العاملين التى تراعى كافة وسائل الراحة ومختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية، والتجهيزات التكنولوجية، وكافة متطلبات العمل للتيسير على العاملين فى أداء مهام عملهم اليومية بصورة أدق وأسرع، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات واللمسات النهائية للمقر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية، وبدء عصر جديد للجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتمتع بغرف مجهزة بنظام معلوماتى لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب أنه يدعم متابعة مؤشرات الأداء مركزيا من خلال الربط التكنولوجى بين المقر الرئيسى للهيئة والأفرع بالمحافظات.

وتابع السبكى: بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة تعزز تحقيق استراتيجية الهيئة فى التحسين والتطوير المستمرين لبيئة العمل، وأداء العمل المتطور، وتقديم الخدمات المتميزة بحلول رقمية ومبتكرة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين الذين سيتم انتقالهم للعاصمة الجديدة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسى والإدارة الرقمية فى ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية العالمية بالعاصمة الجديدة.

ولفت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتماشى مع تحقيق أهداف مصر للتنمية الشاملة المستدامة وفقا لرؤية 2030، وأهمها، وجود جهاز إدارى كفء وفعال قادر على تقديم نموذج متطور للعمل والخدمات الحكومية الذكية بما يتواكب مع العصر الراهن وتطوراته السريعة.