الأوقاف: لا صحة لإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد المركز الإعلامى أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحى، عار تمامًا عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف، ونفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحى، وأنه لم يصدر أى قرار فى هذا الشأن، مشددة على أن المشاركة فى جمع صكوك الأضاحى هو أمر اختيارى يتم تطوعا من قبل بعض الأئمة دون أى إجبار، أو فرض أى جزاءات عليهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة "ar.awkafonline.com"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 -01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".

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