مصر للطيران: وقف تأشيرات زيارة السعودية

جدة - نرمين السيد - أصدرت مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أى راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيه 2023.





جاء ذلك وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى السعودى بعدم دخول حاملى تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى السعودية خلال موسم الحج 2023/1444. وحددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

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