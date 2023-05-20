قمة لم الشمل.. تفاصيل اجتماع العرب الـ32 فى جدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكدت القمة العربية فى دورتها العادية الـ 32 على مستوى القادة والتى عقدت أمس فى جدة، على ضرورة لم الشمل العربى، بالإضافة إلى إيجاد حلول سياسية للقضايا العربية العالقة وفى مقدمتها القضية السورية والقضية المركزية الفلسطينية.





أكدت القمة العربية فى دورتها العادية الـ 32 على مستوى القادة والتى عقدت أمس فى جدة، على ضرورة لم الشمل العربى، بالإضافة إلى إيجاد حلول سياسية للقضايا العربية العالقة وفى مقدمتها القضية السورية والقضية المركزية الفلسطينية. فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" تفاصيل قمة لم الشمل. وأكد قادة وزعماء الدول العربية أهمية تعزيز التنسيق لبلورة موقف عربى فى مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى سياق الأمن الدولى ضمن مجهودات وأطر هيئة الأمم المتحدة فى هذا المجال بما فى ذلك طرح مبادرات عربية حول حظر الهجمات السيبرانية على البنى التحتية الحيوية. وأظهرت مسودة بيان القمة العربية الـ32 التى اُختتمت أعمالها فى مدينة جدة السعودية، أمس الجمعة، الرفض التام للميليشيات والكيانات المسلحة خارج نطاق الدولة، وأكدت أهمية الحلول السياسية فى كل من فلسطين والسودان واليمن وضرورة مساعدة سوريا على تجاوز أزمتها.

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