وزير التعليم العالى: 500 مليون تكلفة إنشاء مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، تجديدات مستشفى الطلبة التابع لجامعة المنصورة، وذلك بحضور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشريف خاطر رئيس الجامعة، ومصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وماجد غنيمة مدير الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وعدد من رؤساء الجامعات ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.





وأكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، أن الوزارة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تُقدمه من خدمات صحية مُتميزة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية تسعى إلى تحقيق إستراتيجية الدولة 2030 وتوفير حياة كريمة من الناحية الصحية للمواطنين.

وأضاف أيمن عاشور أن المستشفى يعد صرحًا طبيًّا متميزًا من المشروعات الصحية، ويمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر؛ نظرًا للدور الكبير الذى سيقوم به فى توفير الخدمة الطبية والعلاجية بأعلى جودة لأهالى مدينة المنصورة، وما حولها من مناطق أخرى، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الدعم المتواصل وغير المسبوق للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه استعرض شريف خاطر التجديدات التى شهدتها مستشفى الطلبة، والتى تقام على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، مشيرًا إلى أنها تمثل نقلة نوعية فى منظومة أداء الخدمات الصحية للطلاب بجامعة المنصورة، وحرص الجامعة على تطويرها ورفع كفاءتها وتلبية متطلباتها واحتياجاتها من الموارد البشرية والمادية، وكذلك الارتقاء ببنيتها الأساسية الإنشائية والعلاجية والمعلوماتية.

وأضاف شريف، أن المستشفى شهد تطوير منطقة العمليات والتى تتكون من غرفة العمليات الصغرى، وغرفة العمليات الحرجة، وغرفة الأشعة، وصيدلية الاستقبال، ومنطقة الأسرة وتتكون من عدد سبعة أسرة، غرفة الجبس، بالإضافة إلى 8 غرف خدمات مساعدة.

كما تفقد الوزير مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة بتكلفة إجمالية حوالى 500 مليون جنيه وهو الأول فى مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى، وبرنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة يعمل فى جزء من مبنى مركز جراحة الجهاز الهضمى على عدد 20 سريرًا فقط، وحتى الآن تم إجراء عدد 1000 عملية زراعة كبد بالمركز من جميع محافظات مصر منهم 80 حالة من الدول العربية مثل (ليبيا – اليمن – العراق – الأردن – السودان – فلسطين – سوريا - الصومال - السنغال).

وأشار شريف خاطر أن المبنى يتكون من 9 أدوار من تبرعات المجتمع المدنى ليسهم فى القضاء على قوائم الانتظار، ويحتوى المبنى على الدور الأرضى والمخصص للخدمات والميكنة، وعدد 6 حجرات عيادة خارجية، 3 حجرات عمليات، و14 سريرًا للعناية المركزة، و5 أسرة للإفاقة، وعدد 56 سرير لإقامة المرضى، ويشمل الدور التاسع وحدات المناظير وأبحاث ومعامل.

وصرح عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزير حرص خلال الزيارة على تفقد مركز أمراض الكلى والمسالك بجامعة المنصورة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المركز يعد من أوائل وأكبر المراكز الطبية والعلمية فى الشرق الأوسط المتخصصة فى علاج أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية وجراحات نقل الكلى، والذى تأسس عام 1977 على يد الدكتور محمد أحمد غنيم (مدير المركز الأسبق) وأساتذة قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب المنصورة.

ويقدم المركز خدماته العلاجية المتميزة لكافة المواطنين من أبناء مصر، كما يستقبل المرضى من أبناء الدول العربية والأفريقية، ويعُد هذا المركز من أهم المؤسسات الصحية المتخصصة والمتكاملة فى جمهورية مصر العربية التى تجمع بين أداء الخدمات فى مكان واحد من خلال تبنى فلسفة التكامل بين مختلف الأنشطة التى تقوم بها وهى الخدمات الصحية والعلاجية والبحثية والتعليمية والتدريبية.