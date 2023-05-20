«الجبر» و«الحاسب الآلى» للإعدادية بلا مشاكل فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة عمار بن ياسر الإعدادية بنين، التابعة لإدارة النزهة التعليمية، وكان فى استقباله محمد مصطفى القائم باعمال مدير عام الإدارة، وحمدى عبد الرحيم رئيس اللجنة.





وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، اليوم السبت، الامتحان فى مادتى الجبر والحاسب الآلى.

واطمأن موسى على حسن سير عملية الامتحان، حيث تضم هذه اللجنة 344 طالبا موزعين على 17 لجنة سير فرعية، كما اطمأن على أداء الطلبة وسألهم على مستوى الامتحانات هذا العام وكانت الإجابات مطمئنة.

بعدها انتقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إلى لجنة مدرسة النصر للغات، حيث كان فى استقباله، هالة حشمت رئيسة اللجنة، ويؤدى بها 320 طالبا الامتحان، داخل 16 لجنة فرعية، تغيب طالب واحد.

ووجه مدير تعليم القاهرة بتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بسهولة ويسر، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وربط غرفة عمليات المديرية مع غر العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل مع اللجان وتذليل أى عقبات.

بدورها أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، إن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أى شكاوى من امتحانات اليوم.

وشدد أيمن موسى على عدم التهاون فى أى واقعة تسريب أو غش إلكترونى طوال فترة الامتحانات، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات التى تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى والمباشر مع حالات الغش التى يتم رصدها وفقا للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وجاءت ورقة امتحان مادة الجبر والاحتمال فى صفحتين وكانت الورقة واضحة ومنسقة الطباعة جيدة، وجاءت الأسئلة سهلة الصياغة فنيا ولغويا وشملت جميع دروس المنهج المقرر وكافية للوقت المقرر للإجابة مع وجود فترة زمنية للمراجعة، وتنوعت الأسئلة بين الموضوعى والمقالى.

أما مادة الحاسب الآلى جاءت واضحة الطباعة ومنسقة ومتنوعة بين الاختيار من متعدد وصوا وخطأ، وكان الوقت مناسبا للإجابة والمراجعة.