جولة ميدانية فى شركة ملابس بالإسماعيلية للاطمئنان على أوضاع العاملين

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة جيد تكستايل بالمنطقه الحرة، والتى يعمل بها أكثر 125 عاملا من ذوى الهمم، و3000 عامل من بينهم مدرسون متخصصون فى تربية الأطفال، لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الإنتاج والاطمئنان على تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كل أرجاء المصنع.





وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة عن جولة تفقدية لشركة جيد تكستايل للإطلاع على كل جديد داخل المصنع، كما جرى تفقد المصنع بالكامل من حيث جميع مراحل التصنيع، ومخازن الأقمشة، معمل التلوين للملابس ثم صالات الصباغة، وقص الأقمشة، وخطوط الإنتاج، والمطعم المخصص للعاملين، والأماكن المخصصة لأطفال العاملين كالحضانة وأماكن الألعاب وغرف النوم، والمسرح، وملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة مجهزة. وأضاف مدير المديرية أنه تم الاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء فى حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لإتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالى، وتوفير راحة أكبر للعاملين، كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التى أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها.

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