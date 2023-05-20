حياة كريمة تواصل العمل فى الجيزة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - عانت قرية الودى التابعة لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، لسنوات من الإهمال فى المرافق والبنية التحتية، لتغير "حياة كريمة" الحال، وتدخل الفرحة على قلوب الأهالى، بتنفيذ مشروعات التنموية والخدمية.





ويتناول الفيديوجراف التالى، أبرز المعلومات عن المشروعات المنفذة:- فتحت مظلة حياة كريمة، تشهد قرية الودى نهضة تنموية شاملة فى جميع المجالات، من خلال تنفيذ مشروعات الصرف ورصف الطرق وإنشاء مراكز للشباب ومجمع خدمات متكامل ومجمع زراعى وغيرها من المشروعات.

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