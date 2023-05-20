«التعليم» تعلن الحرب على الغش.. نظام جديد لـ الإعدادية وVar للثانوية

جدة - نرمين السيد - ومنذ بداية امتحانات نهاية العام 2022-2023، للشهادة الإعدادية، باتت مواقع التواصل الاجتماعى تتداول الورقة الامتحانية لمختلف الامتحانات بأكثر من محافظة، فور بدء وقت الامتحان، ويوم الخميس الماضى، فوجئ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، بتسريب امتحان الدراسات الاجتماعية، الأمر الذى اضطر المحافظ ومدير مديرية التعليم لإلغاء الامتحان وتأجيله لليوم السبت، حرصا على حقوق الطلاب.

وإلى جانب توجيهه بمحاسبة المقصرين، أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قراراته بتغيير نظام امتحان الشهادة الإعدادية اعتبارا من العام المقبل 2023-2024، لمواجهة الغش وضبط منظومة الامتحانات خصوصا بالشهادات العامة.

لم يكن قرار الوزير بشأن امتحان الإعدادية هو الوحيد، فاتخذت وزارة التربية والتعليم على مدار سنوات، إجراءات من شأنها مواجهة الغش بامتحانات الشهادة الثانوية العامة، إلى جانب استصدار قوانين وقرارات وزارية من شأنها ردع الذين يخلون بنظام الامتحان.

ويرصد "دوت الخليج" فى السطور التالية، الإجراءات التى اتخذتها وزارة التربية والتعليم، لمواجهة الغش بجميع أنواعه:-

أولا: تغيير نظام الامتحانات بالشهادة الإعدادية

خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أصدر الدكتور رضا حجازى، عدة قرارات منظمة لامتحان الشهادة الإعدادية يبدأ تطبيقها اعتبارا من العام الدراسى المقبل، حرصا على انضباط سير الامتحانات وحفاظا على حقوق الطلاب.

وقرر الوزير، تغيير نظام ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة المعمول به حاليا بامتحانات الإعدادية، إلى نظام "البوكليت"، حرصا على عدم تداول الورقة.

وقال إنه اعتبارا من العام المقبل، سيحتوى ظرف الأسئلة على 20 كراسة امتحانية، تفتح فقط داخل اللجنة لمنع الغش والتداول، مع تخصيص علامة ملائية تخص كل إدارة تعليمية.

كما قرر الوزير منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على العملية الامتحانية، مع تشديد إجراءات منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

"Var" بامتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، استحدث الدكتور رضا حجازى، عدة قرارات من شأنها مواجهة الغش الإلكترونى، إلى جانب تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية للتفتيش عن أى أجهزة إلكترونية.

وقرر الوزير، وضع باركود أعلى وأسفل ورقة إجابة الطلاب، هو ذاته المطبوع على كراسة الأسئلة الخاصة بهم، بما يضمن نسبة ورقة الأسئلة والإجابة لكل طالب، ويواجه الغش لأنه من خلال إمكانية تحديد الطالب حال إقباله على تداول إجزاء من الامتحان عبر صفحات التواصل.

وقال حجازى إن تقنية الـ"var" ستكون حاضرة بامتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أن كل لجنة سيكون بها كاميرا للمراقبة يتابعها مسؤول عبر شاشة، لرصد كل حركة للمراقبين والطلاب بشكل لحظى.

وأوضح أن هذه الآلية تضمن ضبط أى مخالفة لحظة وقوعها لتطبيق الإجراءات القانونية، دون انتظار الإجراءات الروتينية لنقل الأخبار بين القنوات المسؤولة.

أما بالنسبة للعصا الإلكترونية، فيتم استخدامها أكثر من مرة، الأولى قبل عقد اللجان الامتحانية، والثانية أثناء سير الامتحان، للكشف عن أية أجهزة إلكترونية مع الطلاب دون إزعاجهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، شكلت لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوى، وشددت على عدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة فى لجان حدث بها غش جماعى أو شغب سابقا.

كما وجه الدكتور رضا حجازى، بإعادة تدوير العمال المكلفين بحراسة لجان الثانوية العامة بين الإدارات التعليمية، وجاء هذا القرار بعد توجيه عدة شكاوى تتعلق بطلاب الثانوية العامة الذين يحرصون على التعرف على العمال المكلفين بحراسة لجان سير الامتحانات خلال فترة المساء، ومحاولة استمالة بعضهم للاحتفاظ بالأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، حتى لا يضبط بها الطلاب عند الدخول أثناء تفتيشهم بواسطة العصا الإلكترونية، ومن ثم الحصول عليها واستخدامها فى الغش الإلكترونى.

قوانين رادعة

أولا: قانون مكافحة الغش والإخلال بأعمال الامتحانات

فى أغسطس 2020 أقر مجلس النواب القانون رقم 205 لسنة 2020، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وأقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، وتضمن التالى:

- عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات

وفقا للمادة الأولى من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.

- عقوبة الشروع فى الغش

ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الحرمان من الامتحانات

وفى حالة الغش يحكم بحرمان الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغش

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ثانيا: القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018

فى عام 2018، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان أو الحرامان منه، والذى تسرى قواعده وأحكامه على الطلاب الذين يتقدمون للامتحانات العامة والمحلية، وتشرف على إجرائها وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وحدد القرار حالات إلغاء امتحان الطلاب فى مادة واحدة أو فى جميع المواد كالتالى:

إلغاء الامتحان فى مادة واحدة

ووفقا للقرار يلغى امتحان الطالب فى المادة التى تؤدى الامتحان فيها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

- حيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها، أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها.

إلغاء الامتحان فى جميع المواد

ويلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها، سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكتب أيا من الأفعال الآتية:

- صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة: أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو اشتراك أو شرع فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- الغش أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم، أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- استخدام الهاتف المحمول بجميع أنواعه أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالنقطتين الأولى والثانية أو الشروع فيه.

- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه.

- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.

ويلغى امتحان الطالب بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها، وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه، وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.

إلغاء امتحان الدور الثانى

وبالنسبة للطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد الدور الأول، فيحرم من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الغلغاء، أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى، فيكتفى بالإلغاء هذا الدور.

ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثانى، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.