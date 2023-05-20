محافظ الغربية: بدء تدشين أنشطة المرحلة الثانية لحياة كريمة بكفر الزيات

جدة - نرمين السيد - دشن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم السبت، أولى فعاليات المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، وذلك للبدء الفعلى فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى المرحلة الثانية، التى تشمل مراكز كفر الزيات وقطور والمحلة الكبرى وبسيون.





بدأ المحافظ جولته، بتفقد القافلة الطبية المقامة بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية والتى تضم 14 تخصصا مجانيا ما بين (قلب، أوعية دموية، صدر، أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، عظام، جلدية، باطنة، أنف وأذن، أسنان) إلى جانب الصيدلية التى تقدم العلاج للمرضى بالمجان.

وأشاد المحافظ، بالإقبال الكثيف من المواطنين، والذين أعربوا بدورهم عن سعادتهم بتنوع العيادات والخدمات الطبية المقدمة بها، كما خصصت المدرسة إحدى قاعاتها لمحو الأمية لأهالى القرية.

كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية والمقامة بمقر الجمعية الزراعية والتى نفذتها مديرية الطب البيطرى بهدف تقديم الخدمات الطبية البيطرية لأهالى القرية والتى تنوعت بين ترقيم وتسجيل الحيوانات، وذلك من خلال المستشفى البيطرى الميدانى إلى جانب صرف الأدوية بالمجان.

ونفذت المديرية ندوة تثقيفية عن أهمية التحصينات وكيفية الوقاية من مهاجمة الكلاب العاقرة لتفادى الإصابة بالسعار والتى شهدت بدورها إقبالا كبيرا من أهالى القرية.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد فعاليات التوعية والمقامة بمدرسة مرسى العباسى الابتدائية والتى تم تنفيذ بها ندوات توعوية عن مخاطر الإدمان إلى جانب ندوة عن آليات توفير فرص العمل للسيدات من خلال مبادرة مشروعك، كما وزع المحافظ عدد 50 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بالقرية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

وفى سياق متصل، تفقد المحافظ مقر مركز شباب الدلجمون والذى شهد إقبالا ملحوظا من شباب وفتيات القرية للمشاركة فى فعاليات متنوعة منها بطولة تنس الطاولة، عرض لأكاديمية كرة القدم، معرض لأندية الفتاة، إلى جانب مسابقة أفضل عبارة فى حب مصر وندوة توعوية عن كيفية التصدى للشائعات.

وطالب رحمى الشباب بالحرص الشديد على عدم نقل الأخبار من غير مصدر موثوق، كما طالبهم بنشر الإيجابيات وإبراز ما تقوم به الدولة من مشروعات وبرامج مع عرض السلبيات من خلال القنوات الرسمية، مؤكدا لهم أن مصر دولة قوية متماسكة بفضل شعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة.

واختتم المحافظ، جولته بالدلجمون بحضور ندوة توعوية للأطفال بأحد أدور رياض الأطفال بالقرية والتى نفذتها وحدة حماية الطفل بالمحافظة، كما تم توقيع الكشف بالمجان على الأطفال ضمن قافلة سلامة قلبك والتى نظمتها جمعية قلوب أصحاء للكشف المبكر عن أمراض القلب والروماتيزم.