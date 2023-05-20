غدا.. انقطاع المياه عن مدينة الزينية والمنشأة شمال الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، انقطاع المياه عن مدينة الزينية والمنشأة شمال الأقصر، غدا الأحد، بسبب تركيب محبس 400 مم 16 بوصة على الخط الرئيسى وضم خط 10 بوصة خاص بالمنشأة، مما يؤدى إلى انقطاع المياه من الســاعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.





وأوضحت الشركة - فى بيان اليوم السبت- أن المناطق التى ستتأثر بالانقطاع هى "الزينية - الصعايدة - المدامود - نجوع محمد عامر - سالم مكى - على زيدان - الشاعر -المنشأة". وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجانى 125 من هاتف والأرقام:- " 0952282406- 0952284116- 01147999752"، حيث ستوفر الشركة سيارات مياه صالحه للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها أو فى أى حالات الطوارئ.

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