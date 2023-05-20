التموين: ضبط 300 طن قمح مهربة داخل مخازن بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حملات يومية لضبط المحلى القمح المهرب، من خلال مديريات التموين، للحفاظ على القمح المحلى وعدم استخدامه فى غير الأغراض المخصصة له.





وأوضحت الوزارة فى بيان لها، اليوم السبت، أنَّ التقارير التى حصلت عليها من مديريات التموين بمحافظات البحيرة والجيزة والفيوم حول جهودهم لضبط الأقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها فى سواء فى المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.

وقال مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين فى البحيرة، أن المديرية تمكنت اليوم من ضبط 200 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أنَّ الكمية المضبوطه جرى توريدها للصوامع وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من ارتكب ذلك.

وفى الجيزة، أكدت هالة غريب، مدير مديرية تموين الجيزة وكيل الوزارة، ضبط 50 طنًا من القمح المحلى قبل استخدامها فى الأغراض غير المخصصة لاستخدام القمح، وأكدت توريد الكميات المضبوطة للصوامع بالمحافظة، وأشارت إلى أن المديرية تتابع يوميًا مصانع صناعة الاعلاف، وتمنع نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.

وفى الفيوم، تمكنت مديرية التموين من ضبط 53 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها فى الأغراض غير المخصصة لذلك، وأكد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم وكيل الوزارة بأن المديرية تسيير حملات يومية لضبط المخالفين للقرارات الوزارة.

فيما، صرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أنَّ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجَّه اليوم مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية لضبطها، وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيُعرض نفسة للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.