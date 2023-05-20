تشغيل قطارات التالجو يوميا على خط «القاهرة - الإسكندرية»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيانها، مساء اليوم، أنه اعتبارًا من يوم الخميس أول يونيو 2023 يُجرى تشغيل قطارات التالجو أرقام "2023-2025" و "2022- 2024" يوميًا بين "القاهرة -الاسكندرية" والعكس بنفس مواعيدهم الحالية.





كما قررت الهيئة قيام قطار 2022 "الإسكندرية - القاهرة" من محطة الإسكندرية الساعة 9.00 صباحًا فقط أيام الجمع والعطلات وباقى أيام الأسبوع جرى قيامة بجدوله الحالى، والهيئة لاتدخر جهدًا فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. يأتى ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو.

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