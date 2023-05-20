مدبولى يتابع مع وزير الكهرباء عددا من ملفات عمل قطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الطاقة يحظى باهتمام كبير، لافتا إلى ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وتعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد شاكر، جهود الوزارة فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، وسبل تعظيم أوجه مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فيما يتم إقامته وتنفيذه من مشروعات، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة.

وتطرق وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى جهود توفير التغذية الكهربائية لمختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وخاصة ما يتعلق بقطاعى الصناعة والزراعة، لما لهما من دور كبير فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وما تتضمنه من نمو فى حجم الصادرات المصرية، فضلا عن التوسع فى الرقعة الزراعية، تأمينا لمختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وتناول الدكتور محمد شاكر، فى هذا الصدد، الموقف الخاص بإنشاء عدد من المحطات ومحولات الكهرباء، وكذا ما يتعلق بخطوط الربط، لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية الخاصة بالاستصلاح الزراعى، مستعرضا تقريرا مفصلا حول التوقيتات الزمنية المتعلقة بالانتهاء من هذه المشروعات، وكذا خطة التدفقات المالية اللازمة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.