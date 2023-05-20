محافظ المنوفية: تحصين أكثر من 376 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، إنه انتهت أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمحافظة، والتى انطلقت أعمالها فى مارس الماضى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بتحصين نحو 376 ألفا و161 رأسا من الماشية والأغنام.





وأشاد المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.

من جانبه، قال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إن الحملات القومية تأتى ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة.

وأضاف أن لجان الحملة القومية، باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربيين بمنازلهم لتقديم كل التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن.

وأشار رفعت إلى تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، لافتا إلى أن الحملة ساهمت فى إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يجرى توفيرها.