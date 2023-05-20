وأشاد المحافظ، فى تصريح اليوم السبت، بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.
من جانبه، قال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إن الحملات القومية تأتى ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة.
وأضاف أن لجان الحملة القومية، باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربيين بمنازلهم لتقديم كل التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن.
وأشار رفعت إلى تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، لافتا إلى أن الحملة ساهمت فى إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يجرى توفيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنوفية: تحصين أكثر من 376 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.