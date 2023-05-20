وزير التعليم العالى يشهد احتفالية «إنجاز إجراء 1000 عملية زراعة كبد»

جدة - نرمين السيد - وخلال فعاليات الاحتفالية، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالانجاز الذى حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وإجراء 1000 عملية زراعة كبد بنسب نجاح متميزة، ومنافسة المراكز العالمية فى نفس المجال، مضيفًا أنَّ الوزارة لا تدخر جهدًا فى دعم البرنامج ومواصلة سلسلة الإنجازات، خاصة وأنه يخدم قطاعًا كبيرًا من المرضى سواء داخل مصر أو بالدول العربية والإفريقية.

وأوضح الوزير اهتمام الوزارة بمتابعة أداء المستشفيات الجامعية، والخدمات الطبية والصحية بها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تضم 120 مستشفى جامعيًّا، وأن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

ومن جانبه، قدم الدكتور شريف خاطر عرضًا حول إنجازات جامعة المنصورة وتحقيقها مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية وحصول العديد من الكليات على الاعتماد، مشيرًا للمشروعات التى تقوم بها الجامعة، ونجاحها فى تحقيق عناصر الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى.

أوضح الدكتور شريف أنَّ عمليات زراعة الكبد تتم من خلال فريق طبى متميز برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الكبد والمشرف على فريق زراعة الكبد، وذلك بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، مشيرًا إلى أن المركز يضم 20 سريرًا، لافتًا إلى أن المركز يقع فى صدارة القائمة العالمية للفرق الطبية المتميزة فى زراعة الكبد، مؤكدًا أن زراعة الكبد فى جامعة المنصورة قصة نجاح مصرية تحققت بدعم الدولة، وقام بها طاقم طبى متميز يضم 28 طبيبًا من مختلف التخصصات.

وقدم الدكتور محمد عبدالوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد بالجامعة عرضًا حول نشاة مشروع زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى بالجامعة، موضحًا دوره فى القضاء على قوائم الانتظار، وتحمل الدولة جميع نفقات العلاج لمرضى زراعة الكبد فى برنامج قائمة الانتظار، كما تناول خطوات إنشاء مبنى جديد خاص بزراعة الكبد على مساحة 700 متر، ويعد الأول من نوعه بالشرق الأوسط وأفريقيا متخصص فى علاج أمراض وزراعة الكبد، ويهدف لإجراء 5 عمليات إسبوعيًا بدلاً من عمليتين إسبوعيًا، وانجاز أكثر من 200 حالة سنويًا.

ويعتبر هذا العدد غير مسبوق فى أى مركز من مراكز زراعة الكبد عالميًا من متبرعين أحياء، وكذلك متابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادى حدوث مضاعفات للمرضى واستيعاب عدد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة، وكذلك تدريب الكوادر الطبية على زراعة الكبد من مصر والدول العربية الإفريقية.

وفى ختام الاحتفالية، كرم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مجموعة من أطباء مركز جراحة الجهاز الهضمى وأعضاء فريق برنامج زراعة الكبد، وبعض القيادات الجامعية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن إحصاءات زراعة الكبد بجامعة المنصورة تشير إلى إجراء 80 جراحة لمواطنين عرب أغلبهم من اليمن وليبيا وفلسطين وسوريا والعراق والسنغال، وجرى معاملتهم ماليًا معاملة المواطنين المصريين، كما جرى إجراء 30 حالة زراعة لأطفال، وباقى الجراحات تمت لمواطنين مصريين من كافة المحافظات، ويطبق فريق زراعة الكبد معايير صارمة فى المتبرعين من الأقارب حتى الدرجة الثالثة والرابعة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنَّ الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير بمنظومة المستشفيات الجامعية والتى بلغ عددها 120 مستشفى جامعيًا، تقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مريض سنويًا.

حضر الاحتفالية د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ود. شريف خاطر رئيس الجامعة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، وعدد من السادة رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالى، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.