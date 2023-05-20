محافظ أسيوط: استمرار فعاليات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بالمراكز والأحياء

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن هناك متابعة مستمرة لأعمال الزراعة والتشجير التى يتم تنفيذها بالمراكز والأحياء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، من كل الجهات المعنية فى هذا الشأن.





ولفت إلى ضرورة العناية والحفاظ على ما يتم إنجازه وزراعته من تلك الأشجار لتوفير بيئة نظيفة والحد من التغيرات المناخية بكل الطرق الممكنة، ووفقا للإمكانات المتاحة تنفيذا لرؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار، واصلت إدارتا شئون البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة تنفيذ فعاليات المبادرة وذلك بعدد من الشوارع والميادين بحى شرق وحى غرب أسيوط وعدد من المراكز (القوصية، ديروط، أبوتيج، صدفا) وغيرها.

يأتى ذلك فضلا عن المتابعة المستمرة لزراعة الأشجار الواردة للمحافظة من وزارة التنمية المحلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة"، التى تساعد على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتهدف إلى الحد من التغيرات المناخية والحد من أسباب الاحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء.

من جانبه، أوضح عنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أن نصيب محافظة أسيوط من المرحلة الأولى من المبادرة 170 ألف شجرة منها 55 ألف شجرة مثمرة و115 ألف شجرة زينة، وجارى توريدها وتوزيعها إلى الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء لتقوم بزراعتها بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

بدوره، أضاف رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط، أنه تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء للمتابعة المستمرة لأعمال التشجير والحفاظ عليها وضمان الاستدامة لها طبقا لتوجيهات المحافظ، لافتا إلى المتابعة المستمرة من كل الجهات المعنية فى هذا الشأن.