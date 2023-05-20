"فاجنر" تعلن السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 مايو 2023 05:28 مساءً - أعلن قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجينى بريجوزين، السبت، سيطرة قواته على مدينة باخموت شرقى أوكرانيا "بالكامل"، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأكد بريجوزين ذلك في مقطع فيديو، ظهر فيه بالزى العسكرى أمام صف من المقاتلين يحملون أعلام روسيا ولافتات "فاجنر".

وأضاف قائد المجموعة أن قواته ستبدأ مغادرة باخموت فى 25 مايو الجارى، وستسلم المدينة إلى الجيش الروسى.

وشهدت باخموت قتالا هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر فبراير من العام الماضي.

وفى المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الأوكرانى فى عمليات الشرق سيرهى تشريفاتي إن "القتال لا يزال مستمرا ومركزه فى باخموت".

وأشار المتحدث إلى أن "باخموت تظل الهدف الرئيسى المعتمد لدى الجانب الروسى ومجموعة (فاجنر) يجلبون وحدات محمولة جوا ووحدات بنادق آلية، وكذلك بعض الوحدات الخاصة".

وبحسب تشريفاتى، فقدت القوات الروسية 92 قتيلا و156 جريحا في باخموت بيوم واحد.