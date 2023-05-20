رئيس الوزراء يتابع مشروعات التعاون مع شركة سكاتك النرويجية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الدولة حريصة على الاستمرار فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات بمختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره واحدا من قطاعات الاستثمار الواعدة فى مصر، وذلك بالنظر لما نمتلك من إمكانات ومقومات فى هذا الصدد، تسعى مختلف أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة منها.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى لوزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور تامر هيكل، مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات، بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو وزارة البترول، الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، حيث أشاروا إلى أنها تتضمن مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، والذى تم توقيع اتفاق تطوير مشترك بشأنه خلال شهر فبراير الماضى بين شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 880 مليون دولار أمريكى.

كما تناول مسئولو البترول الموقف الخاص بمشروع التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، لإنتاج الميثانول الأخضر، موضحين أن هذا المشروع يهدف إلى إنتاج 40 ألف طن سنويا من الميثانول الحيوى، يمكن زيادتها إلى 200 ألف طن سنويا، وذلك بالاشتراك والتعاون مع شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى حوالى 450 مليون دولار أمريكى تزداد إلى 2 مليار دولار أمريكى مع زيادة القدرة الإنتاجية، لافتين إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيتضمن إنشاء أول محطة فى مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوى الأخضر.

وأكد رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، حرصه على متابعة موقف هذه المشروعات المهمة، ودفع العمل بها، وتذليل أى عقبة إن وجدت.