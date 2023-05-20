تعليم الإسكندرية تؤكد عدم رصد شكاوى بامتحانات الإعدادية

وأكد "أبوزيد"، فى تصريحات اليوم، انتظام أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية فى جميع مدارس الإسكندرية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أى شكاوى على الإطلاق سواء حول أسئلة الامتحانات أو حول تأخر تسليمها للطلاب.
وشدد مدير المديرية على حرص المديرية بالتعاون مع الجهات التنفيذية فى المحافظة، على توفير كل الأجواء المطمئنة للطلاب أثناء الامتحانات.
كما شدَّد على توفير الأثاث اللازم، لافتًا إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبى الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان فى مكان واضح.
ووجه "أبوزيد"، موجهى عموم المواد والموجهين الأوائل بأن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أى إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأى العام.
وانطلقت صباح اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، حيث يبلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية 103 آلاف و119 طالبًا، يؤدون امتحاناتهم أمام (378) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، منها 60 لجنة بإدارة المنتزه أول، و40 لجنة بالمنتزه ثان، و79 بإدارة شرق، و41 لجنة بوسط الإسكندرية، و25 لجنة بغرب، وعشر لجان بالجمرك، و43 لجنة بالعجمى، و33 بالعامرية، و39 بإدارة برج العرب، وذلك بمشاركة 13 ألفًا و648 ملاحظًا، و1475 مراقبًـا، و1208 معاونين، فيما بلغ عدد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل (756).
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